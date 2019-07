(VIDEO) “El Presidentico” entrega banda presidencial a Andrés Navarro

View this post on Instagram

“Yo apuesto a usted” fueron las palabras del Presidentico (@Bullet_Comedy), quien realizó una vista al precandidato por la nominación presidencial Andrés Navarro (@andresnavarrogarcia ), donde hizo la entrega formal de la banda presidencial. ¿Cree usted que Andrés Navarro podría ser la “Sangre Nueva” en el @pldenlinea? #elnuevodiariord