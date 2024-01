(VIDEO) El Poeta Callejero confiesa usó drogas en el mejor momento de su carrera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exponente urbano El Poeta Callejero, confesó este viernes que utilizó drogas en el mejor momento de su carrera, indicando que se arrepiente de haberlo hecho.

A través de sus redes sociales, Geraldo Gabriel Santana, nombre de pila del intérprete, manifestó que buscó ayuda profesional y que no volvería a cometer ese error en su vida, al tiempo que anunció que realizó un nuevo álbum.

“Me he arrepentido de haber utilizado drogas en el mejor momento de mi carrera, no lo vuelvo a hacer. He ido al psicólogo y he hecho un álbum, todos ustedes me ayudaron a superarme a mí en esta etapa tan dolorosa y difícil, y los voy a ayudar a todos ustedes compartiendo las herramientas que me han ayudado.”, expresó en un audiovisual compartido en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agregó escribiendo que “He cometido errores, pero quiero rectificarlos”.