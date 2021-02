(VIDEO) “El placer no lo determina el tamaño del pene”, aseguran todo está en la mente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica Hasslin Ramos manifestó que existe un mito en la cultura machista donde aquellos hombres que poseen un pene de mayor tamaño pueden proveer mayor placer en las mujeres, asegurando que “el placer no lo determina el tamaño del pene”, ya que dice el placer y el sexo se encuentra en el cerebro de las personas.

“Realmente el placer no lo determina el tamaño del pene, por qué, porque la vulva se adapta al tamaño del pene, es elástica, si el pene es grande pues se expande, si es pequeño pues se adapta al tamaño”, puntualizó.

Ramos emitió sus planteamientos durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra Controversia”, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, dijo que influye la salud mental y emocional del hombre y la mujer para que puedan tener una buena actividad sexual, pero no obstante, dijo existen células neurotransmisoras que secretan sustancias relacionadas a hormonas y con el placer sexual.

“El tener un buen sexo también depende de tener una libido y una energía sexual adecuada y correcta, que las sustancias químicas estén segregadas y suministradas de forma adecuada y correctamente”, aseveró Ramos.

Trastorno de eyaculación precoz

La especialista expresó que el trastorno de eyaculación precoz en los hombres, tiene su base en distintos contextos, entre los cuales destacó que uno de ellos es que la madre haya visto a su hijo realizando el acto y alterándose por la situación en el momento.

“Lo recomendable es que si una madre encuentra a su hijo masturbándose, no debe de alterarse y actuar como si no ha visto nada, si lo vio de espaldas. En caso de haberlo encontrado, debe ignorarlo y no decir nada”, dijo.

Igualmente, dijo que si la madre se encuentra con la situación y actúa de forma irritada puede causarle un daño psicológico a su hijo, el cual llega a ser un eyaculador precoz.

En ese orden, agregó que dicho trastorno tiene su tratamiento y puede ser corregido, el cual no tiene ningún tipo de dificultad para ser llevado por los pacientes que la padezcan.

Priapismo

Ramos indicó que muchos adolescentes utilizan estimulantes sexuales para prologar su erección durante el acto sexual, lo cual no recomienda, ya que el cuerpo joven no necesita consumir dichas sustancias, y que en caso de que exista un problema eréctil estos deben asistir a su médico.

“No pueden experimentar estimulantes porque entiendan que es necesario”, resaltó.

Dijo además, que el priapismo se relaciona en un sentido de asociación y no de vinculación, ya que el priapismo es una prolongación de la erección del pene que dependerá de la magnitud o nivel de erección la cual puede ser mayor o menor.

Sexualidad en jóvenes

Igualmente, dijo que el tema de la sexualidad causa mucha curiosidad en los jóvenes adolescentes en los diferentes ambientes en que se desenvuelven, al tiempo de indicar que el proceso debe ir de la mano con la familia en el proceso de enseñanza, patrones, cultura y valores que deben ser inculcados en los hijos.

“Cuando hablamos de sexualidad, somos todos, sexo masculino y femenino, hay una respuesta sexual que despierta curiosidad en las personas”, puntualizó.

Respuesta sexual masculina

En lo referente al tema sexual masculino, Ramos indicó que esta se puede dar, a diferencia de la mujer, de manera más rápida en lugares menos apropiados, asegurando que el hombre posee sus órnanos sexuales externos al contrario de la mujer que es interno.

“Es muy diferente lo que es la eyaculación masculina de la femenina, en esta intervienen el factor genético, el proceso fisiológico, el cual es vital para tener una eyaculación adecuada y normal”, puntualizó.