(VIDEO) “El peluquero” confirma en vida que jefe de Dicrim no le robó su dinero

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Este lunes llegó a nuestra redacción de El Nuevo Diario un audiovisual de un conversatorio entre el encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Santiago, capitán Manolo Aquino, y el ahora fallecido Richard Báez (“El peluquero”), donde se escucha a la víctima desvincular al oficial del robo de los 30 mil pesos que poseía al momento del arresto.

“Mira, son estos los policías con excepción de ese que no amaneció”, expresa Aquino. En ese momento el arrestado contesta con la camiseta con manchas de sangre, que “estaban todos”, pero no especificó cuál de los agentes ejecutó el hecho.

En el video se observa cuando el capitán Aquino subraya que María Durán, esposa del peluquero, lo acusó de robarle y la víctima resalta que solo lo había mandado a buscar por el cargo que desempeñaba dentro del destacamento.

“Ella me dijo a mí, ¿usted es Aquino? Ella me dijo a mí, usted le quitó un dinero al esposo mío, el blanquito”, apunta el oficial policial.

A esto, Durán manifiesta: “Pero la que se equivocó fui yo…” Y más tarde agrega: “Yo no dije usted le quitó, yo dije ¿usted tiene?”.

Al escuchar los argumentos del hoy occiso y su esposa, Aquino expresa: “Escúcheme, ahorita yo le dije a ese señor y al caballero, que se apresó ese individuo porque nos entró a tiro a nosotros, se está llevando la cámara y ya. Ahí no hay loco, lo mío lo hago con transparencia, si usted es loco yo no y le estoy diciendo, mire los policías que andaban ahí, quien fue que le quitó el dinero y no sabe quién fue”.

Durante la conversación también estuvo presente Richard Báez, padre del difunto.

El caso

“El Barbero” fue apresado en estado de embriaguez frente a su vivienda el sector Cienfuegos del distrito municipal Santiago Oeste.

María Durán, de 20 años de edad y esposa de Báez, quien tiene nueve meses de gestación, dijo que cuando acudió al cuartel vio a su pareja sentimental bañado en sangre en la camiseta.

Richard fue detenido por poseer supuestamente una pistola, luego fue trasladado a la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional y más adelante transferido a la carcelita del Palacio de Justicia, donde sufrió una crisis supuestamente por los golpes que le propinaron durante la detención.

