(VIDEO) El Nuevo Diario visita salto Río Grande y constata tiene agua e Inapa no lo ha tocado

EL NUEVO DIARIO, AZUA DE COMPOSTELA. – Ante la versión difundida por las redes de que el cauce del salto Río Grande, en la provincia de Azua, se había secado debido a un acueducto que construye el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), un equipo de El Nuevo Diario se dirigió este miércoles al lugar, donde pudo constatar que no es cierto que el afluente esté seco y que la referida institución estatal haya tocado el preciado líquido.

Según explicó el alcalde del municipio Las Charcas al comunicador Jaime Rincón, dicho salto conserva agua porque ha llovido en los últimos días, pero que previamente no tenía, debido a la prolongada sequía que afecta la zona.

“La razón en cuanto a este salto no tenía agua porque la temporada no ha sido muy buena, no ha llovido, se han secado los acuíferos, se han secado las venas, de verdad que estas han sido las razones”, expresó Brenny Fortanez.

El ejecutivo municipal también se refirió al acueducto que construye el Inapa, destacando que será de gran importancia tanto para Las Charcas como para Estebanía.

Recordó que actualmente tienen una gran problemática en su municipio con el tema del agua, ya que de seis pozos que hay para suministrar el preciado líquido, solo están funcionando dos, porque los demás se han secado.

Por otro lado, el alcalde aclaró que “el Inapa no ha sacado todavía ni una gota de agua de ese río”.

De su lado, el director provincial de Inapa, Abigail Cordero, agradeció a El Nuevo Diario por acudir a conocer la realidad del Acueducto Múltiple Estebanía – Las Charcas, recordando que la obra estaba paralizada hace mucho, pese a ser un anhelo de los residentes de ambos municipios.

Manifestó que producto de la sequía, la fuente acuífera bajó su caudal, descartando también que la construcción de la obra haya incidido en nada.

“Todavía no se ha tomado ni un litro de agua para abastecer ese depósito”, expresó Cordero.

Situación de agricultores

El funcionario dijo que además de la sequía, a la situación del río se agrega el hecho de que actualmente alrededor de 25 agricultores halan agua del acuífero para irrigar sus cultivos, para lo que dijo ya han conversado con la institución competente para que le busque una respuesta satisfactoria al tema.

¿Qué es lo que nosotros estamos planteando, que es un asunto que lo estamos coordinando con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), porque aquí hay por lo menos 25 a 30 agricultores que toman el agua para irrigar, ustedes pueden ver las mangueras y es lo que ha hecho bajar los caudales del acuífero”, dijo Cordero.

Sobre el acueducto

El Acueducto Múltiple Estebanía – Las Charcas consiste en una obra de toma, planta de tratamiento de 70 LPS y líneas que alimentará tres depósitos, para llevar agua potable a más de 16,000 habitantes de Estebanía y Las Charcas. Además, alimentará la Cañada Cimarrona, otra comunidad de la zona que beneficiará a más de 500 habitantes.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de terminación, por lo que todavía no ha tomado ni se está tomando agua del salto. En otras palabras, las causas de la poca agua son de naturaleza ambiental (sequía y cambio climático) y, sobre todo, a que habitantes de la zona han instalado más de 30 tuberías y mangueras sin permiso, para servir sus cultivos. Estos fenómenos ponen al salto bajo una presión hídrica que supera su capacidad.

