(VIDEO) El Ministerio Público pide suspensión de audiencia Odebrecht, mientras la defensa lo rechaza

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Publico reinició este martes su participacion en el caso Odebrecht, solicitando la suspensión de la audiencia a los fines de practicar algunas contingencias para incorporarlas al juicio.

En tanto, las defensas de las partes se oponen a la suspension de hoy, ya que según el abogado defensor José Miguel Minier, no es necesario suspender para presentar luego un recurso de oposición como pretende el Ministerio Público.

El debate se centra en la calidad de la incorporación de pruebas en la acusación, ya que el tribunal reiteró que solo serán incorporadas pruebas que estén en el idioma español.

Las defensas de los imputados solicitan rechazar la suspensión de dicha audiencia, alegando que la diligencia que quiere hacer el Ministerio Público resulta imprescindible por parte del acusador para presentar un recurso de oposición y que los actos de algualciles presentados por el Ministerio Público no deben formar parte de elementos de pruebas.

Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, dijo que el Ministerio Público quiere obligar la suspensión a los fines de “forzar para la obtención de pruebas”, y expresó que el Ministerio Público quiere presentar pruebas.

“Lo que no existe en el tribunal, no existe en el mundo del proceso. La petición de suspensión viene para que un tercero testifique sobre los elementos de prueba, pero no hay que buscar un tercero para eso, además que ellos -el Ministerio Público- lo que quieren comprobar es que se notificó en español o portugués”, sostuvo Salcedo, quien añadió que en ese sentido “no hay razón valida para la suspensión”.

“No pidan demostrar nada”, afirmó.