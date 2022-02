(VIDEO) El Lápiz Consciente viene “agresivo” en su nuevo sencillo “La Música No Miente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Como parte de la saga de las 90 canciones en 90 días, el rapero Avelino Figueroa, conocido como El Lápiz Conciente, lanzó este martes su sencillo número 12 “La Música No Miente”, donde realiza una amplia reseña de algunas situaciones vividas en estos 20 años de carrera.

El sencillo viene acompañado de un video que fue colgado en el canal de Youtube del artista que hasta el momento ha recibido el apoyo de todos sus seguidores, teniendo más de 213,704 reproducciones y alrededor de 29,000 me gustas.

En el audiovisual el artista manifiesta que aunque han pasado 20 años, sigue activo manteniendo el sello que siempre lo ha caracterizado, burlándose de todos aquel que lo quiere ver derrotado.

“Yo no me devalúo, ni me pongo depresivo. Yo me aprendí a burlar de aquellos falsos seres vivos que se ponen su careta, lo aprendí donde yo vivo”, añade en sus versos el denominado Papá del Rap.

Sigue diciendo: “Agresivo, como un desaprensivo sin motivo, protejo tus oídos como un preservativo. Gasolina de la buena, no necesito adictivo, unos me llaman a cabra, otros me dicen el chivo”.

El artista sigue narrando que fue él quien hizo el camino para que los demás puedan estar y que todo aquel que sea mencionado “de él es una sucursal”.

Pero también, hace referencia al mal seguimiento que se le está dando a la música, ya que varias personas se hacen pasar como héroes de la misma, pero el papá es papá donde sea.

