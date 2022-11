(VIDEO) El keniano Evans Chebet gana el maratón de Nueva York

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – El atleta de Kenia Evans Chebet se impuso este domingo en el maratón de Nueva York con un tiempo de 2h08:41, por delante del etíope Shura Kitata (2h08:41), en una carrera en la que el brasileño Daniel Do Nascimento se desplomó cuando iba líder.

Chebet partía como uno de los favoritos y este año también se había proclamado campeón en el maratón de Boston, con una marca de 2h06:51.

El keniano se escapó del grupo de favoritos en mitad de la carrera en busca del brasileño que en ese momento dominaba la carrera y continuó corriendo en solitario hasta que cruzó la línea de meta.

Evans Chebet 🇰🇪 triumphs in the @nycmarathon in 2:08:41 😎

Chebet won the @bostonmarathon earlier this year, making him the first man to win the double in more than 🔟 years 👏

pic.twitter.com/fGwA1C1d2D

— World Athletics (@WorldAthletics) November 6, 2022