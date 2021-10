(VIDEO) El Jeffrey es detenido por agentes PN tras violar el toque de queda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El denominado “canta lindo”, El Jeffrey, entró en un conflicto con un agente de la policía quien le detuvo el pasado sábado por circular por una de las calles de Boca Chica en horas que ya estaba el toque de queda.

Al momento de ser interrogado por el uniformado, el interprete de “Voy a ser grande”, mostró una supuesta tarjeta de la Fuerza Aérea que no fue reconocido por el oficial y que tampoco quiso entregar junto a sus documentos cuando se le estaba pidiendo.

“Usted no me va a llevar a mí, yo no he hecho nada, arreste esos delincuentes que ustedes ven ahí”, dijo al momento del Policía orientarle que tendrá que ser llevado al destacamento, para agotar el proceso por violar las disposiciones de toque de queda, a lo que El Jeffrey respondió a la defensiva ignorando la orden y subiendo el cristal de su vehículo.

