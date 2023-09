(VIDEO) ‘’El jefe’’, el nuevo tema de Shakira con estilo mexicano que habla de la explotación laboral

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La superestrella colombiana Shakira ha lanzado un nuevo sencillo titulado «El Jefe» junto a la agrupación Fuerza Regida.

La nueva canción que abraza el estilo mexicano, ha dejado a sus seguidores en todo el mundo entusiasmados y a la vez impactados por el tema que trata que es el de la explotación laboral.

«El Jefe» es una fusión única de la característica voz de Shakira con elementos de mariachi y ranchera, creando un sonido fresco y emocionante que promete cautivar a nuevas audiencias mientras deleita a sus fanáticos de toda la vida.

Contenidos relacionados No se ha encontrado ninguno

La canción ha sido elogiada por su autenticidad y la forma en que Shakira se sumerge en este género musical con tanta pasión y habilidad.

El tema ya está generando un gran revuelo en las redes sociales, con los fanáticos y críticos compartiendo sus impresiones.

‘’Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y el en Mercedes Benz. Me tiene de recluta el muy hijo de puta. Tas soñando con irte del barrio, tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad solo te falta el salario’’, dice parte de la canción.

Algunas de las escenas del audiovisual muestran a cientos de trabajadores cansados por el día a día.

El video de tres minutos y seis segundos de duración y que se estrenó hace solo unas horas ya cuenta con más de seis millones de reproducciones, 33 mil comentarios y 535 me gusta, ocupando la posición número 11 en tendencia musical de la plataforma.

Su atuendo

Para el video oficial del tema que ya está en la plataforma de YouTube, Shak luce un atuendo muy mexicano con la combinación del rojo y el negro.

Esta se observa montada en un caballo de paso fino vestida con kimono, botas y sombrero rojo, mientras que en otra de las escenas sale con falda de flecos, botas y sombrero negro.