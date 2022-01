(VIDEO) El Gringo de la Bachata y Vakeró se unen en el nuevo sencillo “Volví”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Dos de los más populares artistas dominicanos, uno exponente del género de la bachata y otro del, urbano se unen para grabar a ritmo de bachata la canción “Volví”.

“Volví” es uno de los temas más populares del bachatero El Gringo, y ahora lo grabará junto al cantante de los raperos, Vakeró, cuya colaboración es respaldada por los seguidores de ambos cantantes.

Ramón Alberto Gálvez, nombre de pila de El Gringo de la Bachata, quien inició su carrera artística en la década de los 90, logrando posicionarse entre los mejores bachateros dominicanos, y que, aún sigue cosechando éxitos con sus temas y en cada presentación en vivo que realiza, convirtiéndolo en un espectáculo para el público presente, manteniendo su popularidad a lo largo de los años de su carrera artística.

Entre los temas que ha popularizado El Gringo de la Bachata de encuentran: “Paz en la cama”, “Un poquito de amor”, “Volví”, Como te voy a olvidar”, Gringo muere de dolor”, “A esos hombres”, “Como duele el corazón”, “Trataré”, “Ni un minuto más”, “Tu ingratitud”, “No podrás olvidarme”, entre otros que fueron del gusto popular.

Vakeró, es el nombre artístico de Manuel Varet Marte, un reconocido artista del género urbano, con gran trascendencia, que ha recibido grandes reconocimientos por su labor artística.

“Te Quiero”, “Échale Agua”, “No te olvidaré”, “Tu Pai”, “Que mujer tan chula” “Echalé Agua”, “Hoy se va a beber”, “Háblame de Dinero” y “No me vuelvo a Enamorar”, entre otros son algunos de los temas que ha popularizado Vakeró.

“Volví, es una canción de la autoría de Robert Feliz Peña, que grabé en el año 1999, pertenece a la producción “Pruébame”, ahora lo estamos remozando en un remix junto a Vakeró. El tema es una contestación al tema Un Poquito de Amor, el cual me ha sorprendido por la aceptación que está tenido”, manifestó El Gringo de la Bachata.

De su lado Vakeró agregó “Yo no me enmarco en un solo ritmo, aunque soy más conocido en el género urbano, canto cualquier género y así lo he demostrado, por algo me llama el cantante de los raperos, además que soy amante de la bachata, crecí escuchando canciones del ícono bachatero que han dejado huellas”.

Ambos artistas se sienten altamente agradecido, uno del otro, por darse esa oportunidad de grabar junto, que aunque son de diferente genero pudieron hacer química en esta en este tema, finalizando con las siguientes frases: “Gracias Vakeró por compartir tu talento conmigo”, “A ti Gringo, gracias mi rey por compartir esta pieza conmigo.

Vídeo: El Gringo de la Bachata ft. Vakeró – Volví

