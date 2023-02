(VIDEO) El Gringo asegura que representará PRM en el CARD y devolverá dignidad al gremio de abogados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Centro Nacional de Formación Jurídica Especializada, José Ramón Bernard Flete, “El Gringo”, aseguró que se ha preparado para representar el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y devolver la dignidad que, según expresó, le fue quitada a ese gremio.

Manifestó que su vocación es servir y tendría la mejor de las propuestas para el Colegio de Abogados, y es por eso que va a batirse a lo interno de su organización partidaria el próximo 29 de abril para ser el candidato del PRM que se dispute con miembros de la oposición la presidencia del CARD.

“La colectividad tiene que participar, tiene que tener un presidente que nos agrupe a todos, no con bandería política, ni aunque yo sea parte del Partido Revolucionario Moderno; en conjunto tiene que haber políticas públicas que beneficien la colectividad, no por un mal manejo atacando cosas que no deben de ser”, expresó.

El Gringo fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Janssen Valdez, Doclar Castillo y Moisés Ruiz, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

La primera propuesta que tiene el abogado es descentralizar los recursos del gremio, y para lograr eso El Gringo expresó que creará nuevas seccionales en distintos puntos de la geografía nacional.

“Nosotros vamos a dividir las seccionales por el porcentaje; no es lo mismo que Constanza reciba igual que reciba Santiago, la desproporcionalidad tiene que ser equitativa, a la Mata de Farfán tú no le puedes dar los mismos recursos que la capital, no es posible, nosotros vamos a descentralizar eso”, acotó.

Manifestó que otro punto fundamental dentro de su propuesta es que se establezca mediante ley el otorgamiento de pensiones y seguros médicos para los miembros del colegio.

“Aquí hay muchos abogados, como trabajadores liberales, que no han podido hacer fortuna y necesitan hasta de seguro médico. Nosotros hicimos un acuerdo SeNaSa gracias a don Santiago Hazim para que a los abogados les llegue su seguro médico, pero esa es una propuesta nuestra que la hemos venido desarrollando y se la pasamos al presidente actual”, sumó.

