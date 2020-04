(VIDEO) El Gobierno prohíbe viajes a playas y ríos durante la Semana Santa

View this post on Instagram

El ministro de la Presidencia(@presidenciard), Gustavo Montalvo, advirtió este viernes que están "terminantemente prohibidos" los viajes al interior del país, a propósito de que el domingo venidero inicia la Semana Santa, período en el que miles de personas acostumbran desplazarse a playas, ríos y otros lugares de ocio.