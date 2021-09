(VIDEO) “El escuadrón suicida”: Se desploma al vacío

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El escuadrón suicida, el nombre con el que se denomina a un equipo ficticio de supervillanos que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC, siempre me ha parecido una de las propiedades intelectuales más pobres e insulsas del universo extendido de DC de la Warner Bros.

La primera adaptación en el cine de la historieta The New 52 a cargo de David Ayer se estrenó por allá en 2016 y todavía al día de hoy me sigue pareciendo uno de los disparates más grandes de ese año, un producto defectuoso que avanza a tropezones con una trama aparatosa poblada de villanos planos y sin carisma. La siguiente, Aves de presa, es un spin off aburridísimo que no ofrece nada sorpresivo ni siquiera presentado las ocurrencias del grupo de villanas feministas de Harley Quinn en su cruzada en contra del dominio masculino.

Como era de esperar, la broma de mal gusto continúa con otra película de los antihéroes suicidas porque esas dos cintas anteriores recaudaron suficiente dinero para dejar satisfechos a los peces gordos de saco y corbata que van a seguir produciéndolas hasta que el resultado de la taquilla empiece a preocuparlos.

Esta nueva versión se titula simplemente ‘El escuadrón suicida’ y se trata, en efecto, de un reinicio de la franquicia. La dirige James Gunn tras haber sido despedido de los estudios de Marvel durante la preproducción de “Guardianes de la galaxia Vol. 3” (más tarde fue recontratado) a causa de unos tuits controversiales sobre pedofilia que casi lo cancelan de por vida. Según me dicen, Gunn la basa en la línea del cómic de Suicide Squad de la década los 80 de John Ostrander, pero manteniendo una continuidad que encaja como puente entre los personajes de la antecesora y los nuevos reclutados.

No niego que su estilo visual me resulta vistoso cuando evoca la estética ochentera, además de que posee un humor negro que mínimamente me saca una que otra risa en algunas escenas. Pero desafortunadamente, a pesar dar un salto significativo con su tono autoparódico, esta entrega es igual de aburrida que la predecesora y su ejercicio de supervillanos que salvan al mundo de estrellas de mar emplea una fórmula reciclada que se desploma al vacío y sin frenos durante dos horas que se mueven tontamente como un tiburón antropomórfico.

Gunn ejecuta las acciones de esos personajes para que sigan al pie de la letra y de una manera convencional la narrativa de la caterva de desajustados en una misión imposible, donde se abren paso en la jungla matando violentamente al enemigo y recopilando información en el bar más cercano mientras de paso suena algún soundtrack con canciones famosas de los ochentas. Ya lo había hecho en su etapa marveliana con los volúmenes de “Guardianes de la galaxia”.

Pero aquí el chiste de reunir el escuadrón de dementes con un poco de cultura pop no le funciona adecuadamente y permanece en un vacío de redundancia, alejado diametralmente de cualquier espectro de sorpresas. Las motivaciones de algunos de sus personajes son un poco baladíes y precipitadas para justificar la tarea (son muy tontos para pensar que van a salir de la cárcel tras los crímenes que han cometido solo por realizar una misión gubernamental), a pesar de que hay cierta coherencia en lo que hacen: cumplen el objetivo porque anhelan salir de la cárcel. Pero eso no evita que el viaje se vuelva predecible y rutinario.

En medio del océano de chatarra que suponen los blockbusters de este año, este reboot de “El escuadrón suicida” solo confirma mis dudas de que en Hollywood la regla de la casa es reciclar franquicias hasta la saciedad. Ya no hay héroes que trasciendan ni diversión memorable, sino réplicas baratas de los que ya han retirado su traje. Productos de consumo masivo para usar y desechar.

Más allá del espectro de los fanboys masturbatorios con camisetas de superhéroes compradas en eBay con rebajas del 50% que aplauden como focas todo lo que le pongan en la mesa de palomitas, me parece desconcertante la aclamación que tiene esta película. A lo mejor vi otra cosa y estoy equivocado. Es cierto que no se toma nada muy en serio durante dos horas de pirotécnica y descuartizamientos, pero me temo que su cuento de los presos que se convierten en héroes es anodino, repetitivo y bastante olvidable. En términos generales, se olvida tan pronto como finaliza la escena poscrédito.

Ficha técnica

Título original: The Suicide Squad

Año: 2021

Duración: 2 hr 13 min

País: Estados Unidos

Director: James Gunn

Guión: James Gunn

Música: John Murphy

Fotografía: Henry Braham

Reparto: Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, David Dastmalchian, John Cena, Alice Braga, Peter Capaldi,

Calificación: 5/10

