(VIDEO) El Dotolcito confesó habría preferido que su papá no fuera famoso; especialista analiza el caso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Durante una entrevista realizada, hace un tiempo, por Vincent Carmona Arias, mejor conocido como El Dotol Nastra, a su hijo, Wesley Vicent Carmona, (a) El Dotolcito, implicado en el caso donde perdió la vida el joven Joshua Omar Fernández Decena, este le confesó a su padre que hubiese preferido que él no fuera famoso, debido a que añoraba pasar tiempo con su progenitor.

«Yo siempre decía que yo prefería que mi papá no fuera famoso, porque al yo ver que muchos amiguitos míos andaban con su papá siempre y salían y muchas cosas (…) había días, que por ejemplo, yo quería pasar un día entero con mi papá sentado a fuera de mi casa, o que vayamos a dar una vuelta en la Cereve, cuando tú tenía la Cereve azul, no podía y yo cada vez que pasaba eso pensaba que era que mi papá no me quería», expresó El Dotolcito, durante la entrevista dirigida por su padre, a quien le aseguró que más adelante entendió que «no era así», sino, que Dotol Nastra estaba trabajando para darle lo mejor.

Los videos de esa entrevista se han hecho virales desde su apresamiento, y este miércoles el psicólogo clínico Alberto Adames, analizó varios cortes en el programa «Con la Dra Controversia», que se transmite por El Nuevo Diario TV, bajo la conducción de Krismeli Brito Padilla, donde aseguró que cuando El Dotolciito dijo que entiende es «como una especie de reclamo, de que yo te necesitaba, yo quería verte».

(Vea la entrevista a partir de un minuto 25 segundos)

«Si te fijas en el video, llegó en un momento en que él se comparaba con otras familias, y ¿Por qué yo me comparo con otras familias? y quizás yo tenga cosas que ellos no tienen, ¿Pero por qué yo quiero tener lo que ellos tienen?, es porque ver ese momento en que un padre y un hijo se dan un abrazo y yo estar añorando eso, ver cómo en la escuela, en frente de todos, el padre de mi compañero se para frente a todos, da un discurso y se toman una foto familiar, y mi padre, que está enfocado con que yo esté bien, yo ahora me siento mal», explicó Adames.

Señaló que «a veces, en ese deseo de conseguir cosas, de estar bien, de tener bien a mi familia, muchas veces nos olvidamos sobre aquello que verdaderamente merece importancia, que es la formación emocional de nuestros hijos».

Agregó que «donde no hay buenos cimientos emocionales en nuestros hijos, son hijos que van a crecer con vacíos existenciales y que van a ser vulnerables ante la sociedad, y que van a ser vulnerables a padecer cualquier situación emocional, son niños que tienen problemas de autoestima, que se acomplejan, que tienen problemas depresivos, que tienen problemas de ansiedad, es porque ese tanque emocional, esa figura primaria de apoyo muchas veces quizás no estuvo».

En ese sentido, aseguró que si «si tú pones a elegir a un hijo ¿Qué tú prefieres, un polosher o unos buenos tenis o salir un fin de semena, sin hacer nada, solo estar con papá y mamá», preferirán estar con sus padres.

Adames, también se refirió a que los casos en donde los adolescentes ven a sus padres como enemigos y a sus amigos como sus dioses. Dijo que esto muchas veces es una especie de rebeldía, producto de la misma edad, otras veces porque hay padres que están más pendientes para regañar que para dar amor y en otros casos los padres que nunca están. Agregó que hay padres autoritarios y hay padres permisivos, y ambos extremos son malos, por lo que sostuvo que lo ideal es ser democrático, ya que los padres democráticos fomentan la buena autoestima de los hijos.

«Papi resuelve» y sus consecuencias:

Adames destacó que «el papi resuelve» es el día a día de las familias de la sociedad de hoy. Dijo que «son papis que quieren sacar la familia adelante, que tienen dos y tres trabajos, que son padres que quizás en ese deseo de consecuir cosas se olvidan muchas veces de que pasar tiempo (con los hijos), (…) de que construir una relación psicoafectiva con los pequeños es determinante».

El especialista aseguró que «cuando los padres asumen las responsabilidades de los hijos, crean un patrón conductual que no es recomendable», porque entienden que sin importar lo que hagan tienen a alguien que responderá por ellos «y cuando eso pasa, cometen actos sin medir las consecuencias».

Recomendaciones:

El especialistapara consideró que para que un hijo esté bien formado en este tiempo, porque son tiempos díficiles, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta, entre los que mecionó que hay que poner responsabilidad en las manos de los hijos, hay que imponerles consecuencias y es importante, también, «que nuestros hijos tengan proyecto a futuro».

«Es importante que los hijos tengan responsabilidades para que aprendan que las cosas se ganan, que las cosas llegan con sacrificio, que no llegan por amor al arte. Sobre las consecuencias, hay que enseñarles a asumir cuando cometen un error», resaltó.

También, agregó la importancia de los padres estar presentes en cada etapa de desarrollo de la vida de sus hijos y poner límites desde pequeño, porque cuando ya están grandes y quieres ponerles límites «entonces, la persona sobre la cual tú quieres ejercer esta autoridad, entonces te dice, pero tú no estuviste y bien lo reclama, y muchas veces, en su psiqui piensa que no es la eprsona correcta porque hubo un momento en la etapa de la vida en la que no estuvo, y es algo absurdo, porque la persona quiere el bien y quiere ayudar, pero quizás ese réncord, quizás algunos vacíos esenciales, quizás algunas carencias personales» que les impida ver a esa persona que lo que quieren es su bien.

Además, recomendó equilibrar el tiempo que se le dedica al trabajo y a la familia.

Dijo que es importante y necesario darle tiempo de calidad a los hijos. Si saca una hora para dedicarle a sus hijos, soltar el teléfono y los compromisos del trabajo, no hacer compromiso con otras personas. En definitiva, que ese tiempo es específico para la familia y que el mismo no sea negociable.

Asimismo, dijo que a los hijos hay que darles hasta el punto en que ese dar no cree en ellos «la creencia de que las cosas llegan fácil, sino de que las cosas se ganan».

Adames advirtió que «cuando esos factores que son determinantes para la formación correcta de nuestros hijos no están, muchas veces incurren en actos que tienen que ver con mal comportamiento y que riñen muchas veces con la justicia y con el bienestar de otra persona».

Asimismo, sostuvo que «cuando la formación gira en torno a lo material, construimos personas muchas veces antisociales, que no valoran la diginidad humana, que no miden las consecuencias, personas desafiantes, que actúan sin pensar», pero cuando construimos en valores, tienen dominio e inteligencia emocional, buscarán el bienestar propio, pero también el de los demás.

Relacionado