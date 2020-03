VÍDEO: El Dodger Stadium es usado cómo lugar para hacer tests de coronavirus

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El brote de coronavirus en los Estados Unidos actualmente se encuentra incontrolable, ya que en los últimos días se convirtió en el país con más casos confirmados con todo el mundo, con alrededor de 125 mil según datos de la Organización Mundial de la Salud hasta el 29 de marzo de 2020, superando a Italia y China.

Tan grave es la situación en Estados Unidos que se han tenido que improvisar lugares para que la gente pueda hacerse un test express de Covid-19, y según información de NBC Los Angeles, se ha utilizado una parte del estacionamiento del Dodger Stadium para que gente que presente síntomas y sea parte de los grupos de riesgo de complicaciones.

Se reporta que el tiempo de espera en la fila es de alrededor de 45 minutos y las personas recibirán los resultados de su test en alrededor de 6 días y las personas tiene que registrarse previamente en línea antes y recibir aprobación antes de formarse y esperar a que les realicen su respectivo exámen.

Here’s a look at a drive-thru coronavirus testing site that’s opened up near Dodger Stadium. https://t.co/aox92L4P6F

— NBC Los Angeles (@NBCLA) March 27, 2020