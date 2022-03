(VIDEO) “El deferente” habla de las “Confesiones de una ninfómana”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con el periodista y escritor, Carlos T. Martínez, “El Deferente”, la ninfómana es una mujer insaciable, con un “fuego” uterino poco común, multiorgásmica, pero desgraciada, porque no podía tener una relación estable con ningún hombre debido a que su sed de sexo era insaciable.

“La ninfómana no sacia nunca la sed de llegar a los más grandes orgasmos, no solamente eso, sino los arañazos y las patadas, esa es una persona con un problema incorregible, pero en lo más profundo de su alma es alguien desgraciada, porque los hombres no resisten ese tipo de mujer”, expresó.

Martínez fue entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde detalló con cuales cosas lo llevaron a tocar en su libro “Confesiones de una ninfómana”, un tema que según expuso es tabú en la República Dominicana.

Expuso que escuchar las confesiones de varias mujeres con adicción sexual lo llevó a detallar en sus escritos, los pensamientos, sentimientos y dificultades que viven mujeres que tienen un deseo sexual incontrolable.

“Hay muchas mujeres en el mundo que son ninfómanas, no lo saben todos, pocos se enteran de lo que es la ninfomanía que lamentablemente es un trastorno que no tiene cura, porque una persona cuando tiene sexo y quiere más y más, le da mucha brega controlar esta situación anómala en un ente humano”, indicó.

Sostuvo que su libro describe a la perfección “a la ninfómana”, argumentando que todo el que se atreve a leerlo logra aprender todo lo relacionado a este trastorno que según expuso no tiene cura y es más común de lo que la población puede imaginar.

