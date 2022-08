(VIDEO) El cortisol es el Yin yang del metabolismo, la nutrióloga Natalie Fulcar explica porqué

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nutrióloga Natalie Fulcar expuso que el cortisol es una hormona muy importante, porque ayuda a las personas a reaccionar ante la presencia de algún evento que pone en peligro su integridad.

Sin embargo, aseguró que esta hormona descontrola totalmente el organismo de las personas, evitando la pérdida de peso, debido a que también regula el nivel de azúcar en la sangre, función que se desactiva cuando el cuerpo se estresa.

“Pero es una hormona que descontrola totalmente nuestro organismo, porque la función de esa hormona es no dejar que tu quemes el azúcar que tu consumes que se supone es para producir energía, pero no, porque tu la necesitas para el momento en que se produzca una amenaza, poder huir”, explicó.

Al ser entrevistada por Elmer Féliz en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Fulcar expuso que el cuerpo humano no es sometido a peligro extremo todos los días, pero sí a estrés constante; por eso, al estar frente a una amenaza real, el cuerpo produce las mismas secreciones hormonales del diario vivir.

“Por eso es común que ante el aumento de estrés, no descansar correctamente; es decir, no tener sueños provechosos, hay personas que duermen ocho horas, pero su cerebro está trabajando mientras duerme. Es que con tantos quehaceres en el día, ya cuando tu vienes a acostarte todavía tus neuronas están hiper excitadas y tú sigues trabajando”, emitió.

De igual forma, la especialista de la salud habló de la importancia de respetar el reloj biológico: hace que las personas tengan hambre y sueño. Asegurando que lo ideal es mantener la rutina, respetando las horas de descanso y de alimentación para optimizar el funcionamiento del organismo.

En ese sentido, explicó que el metabolismo es “toda esa serie de engranajes que hace que el organismo funcione correctamente, por eso no podemos tener un metabolismo cuidándonos efectivamente cuando nosotros no le damos el descanso suficiente o los nutrientes suficientes”.

Aclaró que además de ayudar con la pérdida de peso, también es el que te hace aumentar masa muscular; pero cuando nota que hay un desequilibrio en los hábitos de las personas tiende a “almacenar y asegurar grasa para que cuando le falte algún elemento poder seguir funcionando de manera adecuada”.

“Hay personas que tienen facilidad para subir de peso y esa misma facilidad la tienen para adelgazar y eso lleva a unos hábitos no muy sanos de personas que no llevan un ritmo de alimentación adecuada, por es que en el momento en que suben de peso hacen de peso hacen una dieta rápida, pero a la larga todo eso también ayuda a desequilibrar el metabolismo, va a llegar un momento en que ya no va a responder igual”, emitió.

