(VIDEO) “El conjuro 3”: Exorcismo rutinario

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El terror, ese género que funciona desde tiempos ancestrales exorcizando la mente de los espectadores a base de brujería, demonios, sustos, sangre y actividad paranormal, pocas veces ha captado mi interés más allá de obras excepcionales como ‘El bebé de Rosmary’ y la perturbadora ‘El exorcista’.

He llegado a un punto en mi vida en el que ya algunas de las películas de terror de Hollywood de la actualidad me parecen comedias. Ni más ni menos. En lugar de provocarme miedo solo me causan risa. Son puras tonterías, infladas hasta la saciedad por gente que se asusta con poca cosa. Pero de mi reducido listado de excepciones de la década pasada rescato ‘El conjuro’, una película de terror a cargo de James Wan que trata la historia de una pareja de detectives paranormales que luchan contra una presencia siniestra en la casa de una familia de granjeros.

Supuso para mí algo escalofriante y entretenido al revisar los viejos tropos de la morada fantasmagórica. Pero ‘El conjuro 2’ fue una sosería. Como era de esperar, la franquicia de los Warren quedó poseída por la maldición de las secuelas sin posibilidad alguna de que algún director le eche agua bendita.

La tercera entrega tiene como título ‘El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo’ y confirma todas mis dudas sobre el fatídico rumbo del universo de los conjuros de la Warner Bros. La dirige Michael Chaves, director que desconozco pero que imagino que fue obligado a realizar el encargo para complacer a los demonios codiciosos de Hollywood tras el éxito de taquilla de “La maldición de la llorona”.

El visionado, en cierta medida, no supone para mí nada fuera de lo ordinario o algo verdaderamente espeluznante. Mis manos no alcanzan para contar sus clichés. Es tan aburrida que por momentos bostezo cuando veo de nuevo a Patrick Wilson y a Vera Farmiga cargando un crucifijo para extraer la maldad de gente endemoniada que me importa muy poco.

Aunque su tono tenebroso es acertado retratando los escenarios funestos, la manera en que emplea los sobresaltos es bastante rutinaria y rara vez tiene un momento que me parezca tenso o aterrador cuando traslada la acción de las casas embrujadas de las predecesoras a los terrenos más básicos del thriller de terror sobrenatural sobre detectives, posesión y exorcismos.

La película toma el camino facilón de la narrativa de los detectives que examinan el caso de homicidio de supuesto origen sobrenatural, sin ningún tipo de golpe de efecto que sea sorpresivo, de una manera esquemática y convencional en la que vaticino fácilmente las situaciones que los colocan a ellos al filo del peligro paranormal, de figuras horrorosas que solo están disponibles para asustar a la gente.

Chaves maneja una atmósfera que es coherente representando visualmente los interiores de las casas fantasmagóricas decoradas con candelabros, calaveras y libros ocultistas. Lo que veo es oscuro y tétrico. Pero por alguna razón permanezco en estado de impavidez por la manera en que el ritmo cohesiona el conjunto a paso de tortuga y el excesivo uso de los jump scare está fríamente posicionado para causarme un suspenso que, desafortunadamente, no siento nunca durante dos largas horas de metraje.

Comprendo su intención de evocar los sustos por medio del cambio repentino de los silencios a los ruidos abruptos, pero en lugar de que me resulten inesperados o impactantes, consiguen el efecto diametralmente opuesto.

El ejercicio de horror, producido con los mecanismos más pueriles del género, le pasa factura a la narración hasta dejarme fatigado viendo al matrimonio de investigadores paranormales que se enfrentan a una villana vacía en el túnel sombrío de una casa de color rojo para no dejarse poseer por el ritual de la muerte organizado por las fuerzas malignas del señor Satán y vencer los obstáculos terroríficos con una cursi parábola sobre el amor. Los personajes que presenta me parecen tan huecos como las cavernas del infierno.

A ratos tengo la sensación de que lo que veo me lo han contado cientos de veces, pero al terminar la pesadilla me temo que no puedo hacer nada para remediarlo. El diablo me dijo que la viera y caí en la trampa.

Ficha técnica

Título original: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Año: 2021

Duración: 2 hr 13 min

País: Estados Unidos

Director: Michael Chaves

Guión: David Johnson

Música: Joseph Bishara

Fotografía: Michael Burgess

Reparto: Vera Farmiga, Patrick Wilson,

Calificación: 5/10

