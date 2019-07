(VIDEO) El boche de Radhamés Camacho a un empleado de la Cámara de Diputados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho llamó la atención a un empleado de esa entidad, en momentos en que se encontraba dando unas declaraciones a la prensa.

“Amigo, yo estoy declarando, aguante esa carreta ahí, mire amigo, aguante esa carreta ahí”, indicó el presidente de la cámara baja.

Camacho señaló que no realizó la acción “por mí, es por ustedes. Ustedes están haciendo un trabajo, y me he detenido para atenderles.

En otro orden, valoró como positivo la inscripción de más de siete mil precandidatos de cara a la precampaña que inicia el próximo domingo 7 de julio.

