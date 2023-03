(VIDEO) El artista Raylin Díaz presenta exposición inspirada en las islas del Caribe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El artista y narrador visual dominicano Raylin Díaz presentó este viernes el volumen 2 de su proyecto «Marchanta». En esta ocasión, con la exposición titulada Costa Caribe da a conocer piezas escultóricas inspiradas en la diversidad de colores que tienen las arenas de las playas del Caribe.

«La amplia gama de tonalidades de arenas encontradas en las islas del Caribe, como el rosado de las playas en Barbados, el negro en las costas de Santa Lucia o las tonalidades crema de las playas de República Dominicana, son la principal fuente de inspiración detrás de este nuevo volumen. Mediante técnicas artesanales aplicadas al concreto por Gola, un grupo multidisciplinario de artesanos y artistas locales, y la utilización de colores por Lanco, líder nacional en pinturas, hemos creado estas magníficas piezas escultóricas para los que viven el arte con el cuerpo y la mente», expresó Raylin Díaz, creador de la exposición.

Dijo que cada una de las piezas creadas se trabajan en una serie limitada y numerada made to order y son one of a kind piece.

Además, la serie de piezas escultóricas que dan vida a la exposición Costa Caribe están moldeadas en concreto pigmentado, dando énfasis al uso de color dentro de su nueva serie y la pluralidad del uso de materiales; combinación magistral que se logró uniendo marcas como Gola, Lanco y la sabiduría de los artesanos dominicanos.

El Museo de las Casa Reales, edificación colonial que es uno de los monumentos culturales de la historia dominicana y considerada un tesoro a nivel nacional e internacional, fue el lugar ideal para exhibir las majestuosas piezas de la exposición, en la cual, los presentes disfrutaron de una experiencia sensorial única, que incluyó un Sunset Drinks y arte en vivo por los estudiantes de Altos de Chavón, quienes son los futuros artistas dominicanos y que desde ya han recibido el respaldo de Raylin Díaz, quien es un promotor del talento local.

«Cada detalle, la ambientación y el sonido de las olas está conectados entre sí para trasladar el espíritu de los presentes al mágico proceso de creación de estas piezas», enfatizó Díaz.

Sobre Raylin Díaz, fundador y creador de Marchanta

Nació en República Dominicana. Es un artista, arquitecto, narrador visual y galardonado director creativo de escaparates de moda. Parte de su filosofía de vida es llevar su mirada exigente al mundo del arte y el diseño explorando perspectivas transculturales, aprovechando estas disciplinas para experimentar con narrativas reinventadas a través de un lente moderno. Cualidades que ha podido desarrollar al residir en los Estados Unidos, teniendo una cultura más amplia al momento de proyectar sus creaciones.

