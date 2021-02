(VIDEO) “El Arte de no quedarte con las ganas”, un libro nacido en pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El encierro por la pandemia, situaciones familiares delicadas, más eventos maravillosos vividos en el año 2020, contribuyeron a que la autora colombiana Luz María Doria escribiera “El arte de no quedarse con las ganas”. Un libro de crecimiento personal donde la autora aborda el tema del tiempo y cómo utilizarlo bien para ganarle la batalla, además, invita al lector a analizar qué pasaría si todo se acabara hoy.

Luz María, también vicepresidenta y productora ejecutiva del programa Despierta América, contó cómo empezó todo. Narró lo difícil que fue para ella pasar de tener muchos planes y sentirse “la mujer más poderosa” a principio de 2020, a tener que realizar una cuarentena generada por la pandemia del coronavirus.

Doria emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:55).

“De pronto, un día estoy en mi casa, acababa de llegar de la oficina y me llaman de recursos humanos de mi empresa, de Univisión, que había tenido contacto con una persona que había dado positivo al covid y que me tenía que encerrar. Fue tanto el impacto que yo me puse a llorar”, indicó.

Explicó que el primer día de cuarentena resultó algo muy complicado, pero gracias a la oración, tomó fuerzas para los días siguientes, los cuales le resultaron más llevaderos al aplicar una rutina de levantarse a la misma hora, trabajar, organizar gavetas, realizar cursos, entre otras cosas.

En ese entonces, se dio cuenta que lo que más la sorprendió fue el uso del tiempo, la forma en la que lo había utilizado, lo que la llevó a pensar en compartir su experiencia a través de un libro, “El arte de no quedarse con las ganas”, el cual dice, está lleno de generosidad y envuelve una hermosa historia de emprendimiento detrás de su creación.

Manifestó que se siente muy agradecida, ya que la pandemia la llevó a rescatar y volver a aplicar lecciones de vida que estaban en el olvido.

“Mira Lolita, yo le tengo que agradecer a la pandemia todas las lecciones que me ha hecho rescatar. Yo no digo que nos ha enseñado, yo pienso que todos los sabíamos aunque no hubiéramos vivido una pandemia, pero nos hizo rescatar y aplicar esas lecciones”, resaltó.

Cuenta que empezó a sentirse alegre de disfrutar de los momentos consigo misma, cosa que no hacía desde que era adolescente; de cosas simples de la vida, como “elegir lo que quiere de la nevera” o “mirar al cielo”.

Asegura que de la situación actual en la que se encuentra el mundo, en las que más de uno ha perdido seres queridos por el covid-19, saldrán generaciones más fuertes y que valoren más la vida. Personas que desecharán la costumbre de posponer las cosas, teniendo presente el hecho de que la vida se puede pasar en cualquier momento.

“Cuando ves la muerte tan de cerca empiezas a pensar más en la vida”, expresó la escritora.

Por último, la autora recomienda “tomar acción, no hay que guardarnos las cosas, hay que verlas posibles, no hay que quejarse”, haciendo referencia a cosas buenas solo llegan cuando son atraídas por pensamientos positivos.

Otros libros de Doria

Además del libro “El arte de no quedarse con las ganas”, Luz Maria Doria también es autora de “La mujer de mis sueños” y “Tu momento estelar”.