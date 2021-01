(VIDEO) El Alfa: “A mi me dijeron que no podría cantar en Billboard con un dembow y lo logré”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El popular artista urbano dominicano El Alfa “El Jefe”, conversó con su colega Nicky Jam para su espacio de YouTube, The Rockstar Show, donde habló sobre su trayectoria musical y las vicisitudes que pasó para convertirse en el artista que hoy en día es, y reveló que muchos le expresaron que nunca podría cantar en Billboard con un dembow, y ahora tiene el orgullo de decir “lo logré”.

En ese sentido, Enmanuel Herrera, nombre de pila del artista, expresó que “lo difícil no es quien soy, sino de donde vengo”, en virtud de que a su juicio, Dios le dio la oportunidad de concebir una carrera con un género musical que obtuvo gran popularidad en República Dominicana, el dembow, y que para muchos sería imposible.

“Me hace sentir contento porque pude. Muchos me dijeron: ‘Ese género que él hace se le hará dificil’. A mí me dijeron que no iba a poder cantar en Billboard con dembow. Y lo logré, nadie creía en mi y me pegué, nadie creía en el dembow y lo globalice”, declaró el intérprete de “Singapur”.

Asimismo, El Alfa reveló que sentía celos del progreso de sus colegas del género al verlos lograr sus metas, actitud que calificó como “ignorante”, sin embargo, ahora dice sentirse contento de los éxitos de sus compañeros.

“Me siento contentó ahora que Bad Bunny se compró un Bugatti. Lo vi iniciar su carrera y hoy en día es el número uno en Latinoamérica. Me siento contento porque lo tuve conmigo. Le doy gracias a Dios porque ya no tengo esa mala vibra conmigo”, acotó.

EL CONSEJO DE EL ALFA PARA LOS ARTISTAS DOMINICANOS

Durante su intervención en el espacio “The Rockstar Show”, El Alfa aprovechó para extornarle un consejo a sus colegas dominicanos, en virtud de que le gustaría que otro artista criollo pueda sentarse junto a el en grandes premiaciones y ser elogiado por lo mejores de género, pero expresó que es difícil “por la forma en el operan”.

“El bizcocho da para todos. Yo le doy amor a todos lo que quieran”, expresó el artista.

Asimismo, se refirió a que algunos exponentes dominicanos no respetan la trayectoria musical, expresando que “tu le preguntas a un artista de mi país sobre cualquiera y lo que responde ‘yo soy la vaina'”.

“Ya yo estoy acostumbrado a eso. Lo que quiero es tratar de educarlos en el momento que tengo el placer de estar con ellos. Les digo: ‘Si tú quieres subir a grandes ligas donde está Nicky Jam y Daddy Yankee, hay que ver qué manejo tienen ellos para y cómo esta su corazón y su vibra. Hay dar respeto y cariño”, aseguró Herrera al tiempo de declara que cuando empieza a juntarse con artistas boricuas adquiere de ellos trato a otros artistas.