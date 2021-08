(VIDEO) El actor Roberto Manrique revela que es homosexual

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El actor ecuatoriano Roberto Manrique, conocido por sus actuaciones en telenovelas como Doña Bárbara o Sin senos sí hay paraíso habló por primera vez y de manera pública de su orientación sexual, y reveló que es homosexual.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, el actor dijo que hace varias semanas había algo en él que no lo dejaba sentirse bien, y decidió contar a sus seguidores que era gay.

“Me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le diga a ese Robertito: no tienes de qué sentirte culpable’. Esa es la base de mi mensaje”, sostuvo.