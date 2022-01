(VIDEO) El 58% de los dominicanos no tiene acceso permanente a internet, según estudio

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El asesor nacional World Visión, una fundación dedicada a la protección de los derechos de la niñez, Johnny Bidó, expresó que de acuerdo con un estudio realizado por esta organización el 58% de la población dominicana no tiene acceso permanente a internet, de los cuales dijo un 83.4% no puede pagarlo.

“El 58% de la población general del país no tiene acceso a internet, y de estos el 83.4% no tiene acceso porque no puede pagarlo, tenemos una limitante importante, una brecha digital demasiado grande que nos obliga a ver circunstancias que llaman a preocupación”, explicó.

Bidó realizó estas declaraciones junto a Bianny Y. Matos en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 14:40).

Declaró que según los datos obtenidos en la encuesta, el 56% de la población usa de forma constante la red, y de estos el 40% utiliza datos móviles posicionándose por encima del internet residencial.

“El paquetico es lo que prevalece, por lo tanto estamos hablando de una población que a duras penas puede tener internet momentáneamente, cuando los ingresos le alcanzan para poner el famoso paquetito”, indicó.

Sostuvo que la encuesta fue dirigida a municipios de las provincias Montecristi, Dajabón, Independencia, San Cristóbal, Santo Domingo y El Seibo, con el objetivo de identificar algunas situaciones a las que están expuestos los sectores vulnerables frente a la pandemia con relación a la educación.

