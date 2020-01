(VIDEO) Ejército en Dajabón detiene centenar de haitianos indocumentados en las últimas 24 horas

View this post on Instagram

TOGA Ejército en Dajabón detiene centenar de haitianos indocumentados en las últimas 24 horas EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- Miembros del Decimo Batallón de Infantería del Ejército de la República Dominicana (@ejercitord ), informaron este martes que más de un centenar de personas de nacionalidad haitiana y coon condiciones migratorias irregulares, fueron detenidas durante un operativo. Los operativos de interdicción fueron realizados por diferentes comunidades de la provincia Dajabón. El comunicado señala que un total de 142 extranjeros fueron interceptados y conducidos a la Fortaleza Beller, tras ser detenidos mientras intentaban trasladarse hacia otras ciudades a través de caminos vecinales y carreteras que comunican con esta provincia. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord @dgmrd