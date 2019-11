(VIDEO) Ejército confisca 10 pacas de presunta droga en Dajabón

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- Miembros del Ejército dominicano y el S2 confiscaron varios paquetes de una presunta droga en un hecho registrado en las inmediaciones de la localidad Los Miches, cerca de un chequeo militar. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do