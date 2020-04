(VIDEO) Ejército combate incendio en vertedero de Duquesa

View this post on Instagram

Una brigada de la Unidad Humanitaria y de Rescate del Ejército de República Dominicana trabajan juntos a unidades de la Fuerza Aérea y Bomberos del gran Santo Domingo para sofocar el incendio ocurrido en el día de hoy en el Vertedero de Duquesa, del cual aún se desconocen las razones de su origen; en lugar se desarrolla una ardua batalla por dichos miembros para evitar que el fuego continué su expansión. #elnuevodiariord