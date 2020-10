(VIDEO) Edwin Rodríguez sobre subsede JCC: “Si dan beneficio para el país, los voy a apoyar” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comité gestor del montaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pidió al Centro Caribe Sports (antigua Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe –Odecabe-), que la República sea subsede de estos Juegos para el 2022, una petición la cual el miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, Edwin Rodríguez, apoyaría, siempre y cuando beneficien al país.

“Si dan beneficio para el país, los voy a apoyar, pero si no es así, no”, expresó Rodríguez, quien es co-tesorero del COD, al ser entrevistado en el programa, Somos Deportes, que conduce y produce el comunicador Roberto Mateo, por CDN Deportes.

“Si el presupuesto es muy amplio o de un costo muy elevado y no hay beneficio para el país, votaría que no. También hay que ver que beneficio tiene esto para los atletas y las disciplinas deportivas. Hay que ver la factibilidad y no tengo esos datos”, explicó Edwin, quien preside la Federación Dominicana de Gimnasia (Fedogim).

A pesar de que José Manuel Ramos, presidente de la Federación Dominicana de Ecuestre y miembro del comité gestor, junto a Arístides Fernández Zucco, se ha reunido con el presidente de la antigua Odecabe, Luís Mejía Oviedo, para que el Centro Caribe Sports de visto bueno para una posible subsede de los Centroamericanos en el país, el federado reveló que el Comité Ejecutivo del COD, no ha conocido propuesta alguna relacionada con este tema.

“No se ha hablado de ese tema en las reuniones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano”, dijo, Rodríguez, quien señaló que se enteró en una nota publicada en El Nuevo Diario y que este es un tema que debe tratarse en el seno del organismo rector del deporte olímpico en la República Dominicana.

“Tenemos que ver la viabilidad de eso. Como miembro del Comité Olímpico Dominicana no he visto nada en papeles y no lo hemos tratado para ver si es factible. Tenemos que ver a nivel macro de esas peticiones, si conviene o no, cuales son los beneficios, el costo, el presupuesto, si estamos en la actitud de como país, tener esa subsede y ver costo-beneficio”, explicó el máximo dirigente de la gimnasia dominicana, sobre los elementos a evaluar antes de tomar una decisión respecto al montaje o no de una subsede del principal evento deportivo de la región.

Los JCC 2022 estaban pautados para celebrarse en Panamá, pero el país declinó ser sede, señalando como principal razón de esta decisión, el golpe que ha recibido su economía debido a la pandemia del COVID-19, dejando el evento sin un lugar, aún, en el cual puedan efectuarse.

Mejía Oviedo, además de presidir Centro Caribe Sports, es el presidente del COD, por lo que más temprano que nunca se conocerá si existe una propuesta y que estipula la misma para lograr el objetivo para lograr la subsede en suelo dominicano.

“Cuando lleguen los documentos, los estudiaremos y tendremos una decisión más acabada de la que tenemos ahora”, especificó Rodríguez.

El ministro de deportes, Francisco Camacho, ve poco probable que el gobierno dominicano respalde la propuesta que busca convertir a República Dominicana en subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022.

En una conversación para el medio ESPN el jueves, el funcionario avisó que el gobierno tiene un gran reto debido a la pandemia provocada por el virus COVID-19 y que los temas de salud y educación son la prioridad del gobierno en estos momentos.