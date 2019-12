(VIDEO) Educación desmiente agresión entre alumna y maestra divulgada por video en redes sociales

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A golpes se enfrentaron una estudiante de la Regional Metropolitana, ubicada en el Gran Santo Domingo y una profesora, luego de que la alumna le diera una fuerte bofetada en el aula. La trifulca escolar fue captada en un video, que circula en las redes sociales. En el video se ve cómo la maestra y la estudiante se enfrentan con jalones de cabello y golpes mientras se les intenta separar. También se ve la participación de otros estudiantes.