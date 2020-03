(VIDEO) Educación anuncia suspensión de docencia por dos días para fumigar centros educativos

View this post on Instagram

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal(@antoniopenamirabal ), anunció este viernes la suspensión de la docencia los dos días siguientes de las elecciones de este domingo 15 de marzo, con la finalidad de higienizar los centros educativos donde funcionaran algunos colegios electorales y así evitar el contagio del coronavirus. “Ya hemos comunicado la decisión a los directores regionales, distritales y de centros, para que de inmediato procedan a comprar detergentes, suministros desinfectantes y organizar la logística necesaria para tales fines”, comunicó. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord