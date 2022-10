(VIDEO) Edhoarda Andújar sobre Haití: “Para ser un Estado fallido, primero debería haber existido un Estado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La politóloga y comunicadora Edhoarda Andújar se cuestiona si la denominación que debe recibir Haití “es intento de Estado”, debido a que desde una óptica particular, entiende que el vecino país no califica para ser llamado “Estado fallido”, por su situación actual, debido a que desde antes, esta nación ya no era funcional.

“Para que existiera un Estado fallido, primero debería haber existido un Estado y cuando uno se pone a ver la conformación del vecino país entonces uno se da cuenta de que carece tal vez de las características funcionales básicas para que realmente fuese considerado ese país como un estado”, emitió.

Mientras conducía el programa “Politizando”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Andújar citó que quizás en sentido teórico Haití podría ser considerado un Estado, pero no en la práctica.

“Usted tiene ausencia de institucionalidad democrática, tiene ausencia de respeto a la autoridad, usted siempre verá pequeños grupos que desde las altas esferas y las élites han actuado como bandas y un sin número de cosas que indican la carencia de un aparato funcional dentro de la cosa pública”, emitió.

Responsabilidad de los medios

La comunicadora manifestó que los medios de comunicación dominicanos deberían tener bien clara la responsabilidad que recae sobre sus hombros al momento de realizar la pericia de lo que debe o no ser publicado, respecto al tema haitiano.

“Porque en esta guerra de verdades y mentiras disfrazadas de verdades, para la construcción de verdades de mentiras, yo creo que es importante que nosotros podamos como medios de comunicación saber cuales son las cosas que nos afectan”, estimó.

Sostuvo que es importante identificar si la intención si como medios de difusión de información se quiere aportar a la narrativa tanto del Gobierno haitiano, de la población haitiana en su mayoría como a la agenda internacional.

“República Dominicana no es un pueblo racista y decía hace unos días que inclusive la composición del pueblo dominicano te indica que no es un pueblo racista, porque el pueblo dominicano no es una raza pura, está compuesta diferentes razas y por ende nosotros no tenemos una segregación de razas”, pronunció.

Enfatizó que República Dominicana posee una sociedad solidaria y lo ha demostrado en múltiples ocasiones.

