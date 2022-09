(VIDEO) Edenorte afirma en Expo Cibao Distribuidoras tienen tarifas “más bajas” del mercado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), así como la del Sur (Edesur) y la del Este (Edeeste), ofrecen a sus usuarios un precio por debajo de las tarifas que oscilan en el mercado dominicano, aunque la facturación siempre dependerá del consumo que realicen los hogares.

Así lo afirmaron los representantes de Edenorte Gregorio Contreras, gerente de control de gestión y operaciones, Fran Victorio, gerente de obras y Alfonso Morel de la dirección de distribución, al ser entrevistado por el periodista Glenn Davis Felipe en una transmisión especial de El Nuevo Diario TV desde el Parque Central de Santiago, en Expo Cibao 2022.

“Edenorte tiene un costo promedio de 11 pesos, en cambio las otras rondan los 17 pesos por encima, pero nosotros bien tenemos que tener claro y conocer que al igual que todo, el ahorro dependerá de cada cliente”, puntualizó Morel.

También, el gerente de obras resaltó que Edenorte tiene un tiempo récord en dar respuestas a sus usuarios para restablecer el suministro de energía tras averías, el cual es de aproximadamente dos horas, según expresó.

“Nosotros no tenemos apertura, solamente mantenimiento programado y no lo hacemos diario para no afectar a todos los clientes a la vez y también condiciones de averías y el tema de accidentes que eso nos impacta en el sistema”, sumó Victorio.

Asimismo, el gerente de control de gestión destacó que trabajan día y noche para que a sus usuarios le llegue el servicio de mayor calidad posible y aseguró que con el esfuerzo de su administrador general Andrés Cueto y varios proyectos que tienen en carpeta, así seguirá siendo.

De igual forma, exhortó a todos sus usuarios a que siempre realicen sus reportes, ya sea vía telefónica o web y no solo de situaciones particulares, sino también de lo que ven en las calles de sus sectores, para así contribuir a que se brinde un servicio más eficiente.

“Es la manera de poder enterarnos de cualquier situación que se esté presentando, una lámpara, un árbol encima de la línea, un poste que fue embestido por un vehículo, cualquier situación que entiendan que presente peligro hagan el llamado y verán la respuesta de nosotros en dos horas y la meta es seguir reduciendo”, manifestó Contreras.

Relacionado