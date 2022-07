(VIDEO) Eddy De Gracia asegura el mejor atributo de la FP es la experiencia y trayectoria de Leonel Fernández

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo (FP), Eddy De Gracia, expuso que el mejor atributo que posee esta entidad política es que cuenta con la experiencia y trayectoria del exmandatario Leonel Fernández, sumado a un exitoso programa de gobierno.

“Uno de los atributos más importantes que tenemos es ese nivel de experiencia y el nivel de técnicos que tiene la Fuerza del Pueblo para ejecutar un gobierno con base a todos los planteamientos que se han venido dando y el éxito que se ha obtenido en todos los gobierno del presidente Fernández”, emitió.

En una entrevista realizada por Enrique Mota, Domingo Ramírez y Liliam Mateo en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, De Gracia garantizó que la Fuerza de Pueblo tiene un plan para enfrentar cada uno de los problemas de la República Dominicana.

(Ver en el minuto 28:02).

Además, afirmó que su partido político está haciendo una oposición modesta y constructiva, construyendo propuesta desde sus diferentes secretarías, de las que dijo están determinadas de forma técnica a proveer propuestas que pueden servir al Gobierno.

También, manifestó que el líder de la Fuerza del Pueblo ha tratado de aportar llevando soluciones a ciertos problemas latentes en el territorio nacional; no obstante, comunicó que no son tomadas en cuenta por la actual gestión de gobierno.

Respecto al crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana, el político externó que el diario vivir de los dominicanos, no es cónsono con el rendimiento expresado por las autoridades; por el contrario, afirmó que hay una brecha que no permite generar niveles de igualdad en la sociedad.

“Lo que nosotros vemos es un pueblo que hoy está sufriendo el impacto de un nivel de inflación y por eso no podemos decir que todo está mejor, porque si el nivel de crecimiento que se puede proponer de parte del Gobierno, no se siente en la población y lo que se siente es un nivel de crisis, no hay forma de uno entender que esa economía se puede igualar al nivel de crecimiento o de estabilidad”, precisó.

Reconoció que la inflación es producto de la pandemia; sin embargo, agregó que la preocupación de la Fuerza del Pueblo es que el Gobierno no se comprometa con crear un plan que afronte esta situación de la manera correcta.

“Lo que uno critica como oposición es que el Gobierno no tiene un plan al que pueda acudir o que uno diga, bueno, se está generando esta posición y de eso es que carece el Gobierno al día de hoy”, puntualizó.

Relacionado