(VIDEO) Eddy Alcántara sobre costos de la comida: «Aquí no hay control de precios»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), Eddy Alcántara, reconoció este jueves que en el país no hay un control de precios, pero señaló que el consumidor puede elegir comprar a donde más barato le vendan.

«Lo que pasa es que aquí hay libre mercado, aquí no hay control de precios, pero también y de la misma manera, tiene el consumidor la oportunidad de escoger donde más barato le vendan», expresó el funcionario al ser cuestionado sobre las quejas ciudadanas sobre la variación de los precios de un lugar con respecto a otro, a su llegada a la conferencia que auspicia la entidad que dirige, titulada «Derecho del Consumidor», en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Alcántara reiteró que «todos conocemos que no es que los productos están baratos, claro que no, pero hay una inflación mundial que el presidente no puede detener con un decreto desde la RD».

Además, aseguró una vez más que en la RD, los productos de la canasta básica están más baratos que en los demás países de la región.

Abierto a quejas ciudadanas por altas tarifas eléctricas

El funcionario aseguró que esa entidad está abierta a todo tipo de quejas que afecten al consumidor, tal como son las denuncias y quejas de ciudadanos que dicen que las facturas de electricidad que reciben son altas.

«La Ley 358-05, que es la que crea a ProConsumidor, en su artículo 2 establece que somos supletores de las demás leyes sectoriales, es decir, que nosotros podemos interferir en todo lo que afecta al consumidor, no importando que existan otras agencias especificas para temas particulares, a lo que tiene que ver con los temas de otra naturaleza que nosotros manejamos», dijo.

«Es decir, a los que no encuentren respuesta en una de esas agencias, tanto en el tema de la energía eléctrica, el tema de seguros, en temas de bancos, pueden acudir sin ningún tipo de inconveniente a Proconsumidor y estamos en la obligación de darles respuestas, si no la consiguen con otra agencia que haya sido creada para esas especificaciones», agregó Alcántara.

Sobre la conferencia

Al referirse a la conferencia, el funcionario destacó la importancia de la misma para los futuros egresados del Derecho.

«La mayoría de los estudiantes que van a egresar en los próximos 12 o 36 meses, van a encontrar algo novedoso en el ejercicio del Derecho y es que ya la materia del Derecho al Consumo en la RD se puede constituir como fundamental en el ejercicio del Derecho y que les puede interesar a la mayoría de los estudiantes, tanto de esta universidad como de las otras universidades con las que hemos formalizado un acuerdo, que hemos dado conferencias y que ellos han estado incluyendo en su pensum para que el Derecho al Consumidor sea abordado igual que cualquier otra rama del Derecho en la RD», sostuvo.

Relacionado