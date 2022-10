(VIDEO) Eddy Alcántara sobre asamblea suspendida PRSC: “No quería que el partido se viera en ese espectáculo” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Lamento profundamente lo que ocurrió en el día de ayer, con todo el dolor de mi corazón, no quería que el partido se viera en ese espectáculo”, refirió este lunes el dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Eddy Alcántara, al hablar de la asamblea nacional ordinaria convocada por esa organización partidaria y la que fue suspendida ayer domingo por falta de quórum.

Alcántara, quien aspira a dirigir la organización partidaria, manifestó que hubo un interés marcado de excluirlo de la nómina de aspirantes y se le dijo a los delegados que no podían presentarlo, por lo que decidió no asistir a la asamblea y llamó a los que tenían el derecho al voto a hacer lo mismo.

“La información que tenemos por parte de la Junta Central Electoral es que solamente acudió un 37% de los que tenían derecho al voto. Si ellos tienen el liderazgo debieron hacer la asamblea ayer, y hay que decirlo porque es que los partidos políticos no pueden perder su democracia interna porque a un ciudadano se le haya ocurrido creerse que es el amo y señor de una organización política, si él es el líder debió hacer quórum”, expresó.

Alcántara emitió sus comentarios al ser entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que la mayoría de delegados querían que relanzaran la organización política porque han hecho un ejercicio de transparencia, colaboración y sintonía con la militancia del partido.

También consideró que en los partidos políticos tiene que producirse relevos obligatorios o consensuados cuando se pierde la hegemonía a lo interno de las organizaciones políticas y lo correcto es que se relancen las organizaciones con gente que tenga aceptación y credibilidad.

“Parece que el hacer negocios o acuerdos individuales a lo interno del partido está por encima de que la organización permanezca o prevalezca en el tiempo, pero definitivamente ayer nosotros no hicimos nada que no sea no ir, solo una decisión personal fue la que tomamos y los que querían presentarnos, que era la mayoría, decidió no participar”, añadió.

El dirigente político manifestó que ahora va a esperar que las actuales autoridades del partido reformista reflexionen y entiendan a ver cuándo se puede celebrar la asamblea.

Alcántara, también director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), reiteró que en las últimas semanas los precios de los productos de la canasta básica se han mantenido estabilizados y otros han iniciado un proceso de descenso.

Dijo que está dispuesto a enviar los informes en donde se indican los productos que han experimentado bajas en sus precios y los nombres de los establecimientos en los que están disponibles.

“Es una medición que hacemos, de cara a cara y por eso informamos por dónde están fluctuando los precios. Hay productos fluctuando levemente, no como antes de forma desmedida hacia el alza que entonces nosotros intervenimos para tratar de controlar en la mesa de los precios que establece el presidente de la República”, expresó.

