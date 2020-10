(VIDEO) Economista sugiere llamar a concurso para rediseño del logo “Marca País”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La economista Clara González manifestó ayer jueves que se debe hacer un llamado a concurso para que sean diseñadores dominicanos los que elaboren el nuevo logo de la campaña “Marca País”, ya que asegura se debe relanzar este proyecto de Gobierno que beneficiará al país.

“Se hace necesario llamar a un concurso público con talentos dominicanos, con jurado nacional e internacional, con publicistas dominicanos que hagan un nuevo logo para relanzar este proyecto Marca País. La estrategia Marca País tiene múltiples ventajas, requiere la coordinación de los ministerios que inciden en la vida productiva y económica del país”, puntualizó González.

González emitió sus planteamientos durante su intervención en el programa Econométrica, el cual conduce y produce, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“La estrategia ‘Marca País’ busca, en el caso de la República Dominicana promover la inversión y el turismo, además promover las bondades del país en cuanto a su cultura, gastronomía, calidad de cultivos, además de promover las exportaciones, todo aquello que resulte en beneficio de imagen y económico para atraer inversión extranjera”, dijo.

Igualmente, refirió que países como México y Colombia implementaron sus estrategias marca país promoviendo lo más distintivo de su esencia como nación.

“Creemos que para lograr que nuestro país camine hacia adelante sus bondades y potencialidades se promuevan, sobre todo en este momento que el país necesita más que nunca la promoción del turismo de República Dominicana como destino idóneo”, indicó.

En lo referente al alegado plagio existente en el logotipo de la campaña “Marca País”, González dijo que para evitar este tipo de situaciones en el mundo de la publicidad existen los denominados policías de marca, con la finalidad de evitar transformaciones, cambio de colores o derivados de la campaña.

“Parece ser un tema de isotipo, parece ser que la letra que acompaña a la imagen de Marca País, tiene un diseño sobre una letra que previamente había sido diseñada por un ruso, esto es supuesto porque no se ha demostrado”, aseveró la economista.

González argumentó que todo tipo de material alusivo a una campaña para representar al país, tiene que ser debidamente verificado entre todos los organismos que participan en un lanzamiento de tal magnitud.

“Yo defiendo y defendí este lanzamiento de la estrategia Marca País, tengo el convencimiento de su efectividad y sus ventajas, pero esto puede desbaratar todo ese esfuerzo de antes y de ahora”, agregó.

La economista expresó, que el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CIRD) “debe emitir un comunicado oficial para explicar qué sucedió, no en redes sociales, no Bakker, no Kraneo, porque la sociedad está esperando esa respuesta”.

“El Gobierno del presidente Luis Abinader tiene las mejores intenciones de llevar su proyecto y plan de gobierno, y los funcionarios lo deben ayudar”, añadió.