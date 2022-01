(VIDEO) Economista Noris Santana exhorta no perder la costumbre de establecer metas 

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La economista y conductora del programa “Oportunidades & Más”, Noris Santana, exhortó a las personas a no perder la costumbre de soñar y establecer metas, tras considerar que no se puede llegar a ningún lado sin antes haber soñado con lograrlo.

“Cuando soñamos y deseamos, todo es posible, es importante trazar nuestras metas porque simplifican todo, es necesario aprender a soñar, empieza a soñar con lo que te gusta, con lo que tu quieres ser en la vida, nada es imposible si tú tienes vida y salud”, expresó.

Santana externó sus consideraciones en una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 06:10).

Especificó que es necesario que las metas propuestas sean alcanzables, debido a que todas las personas no tienen la misma capacidad emocional y esto podría convertirse en un trauma para ellos, en ese sentido, hizo la recomendación de organizar las metas de acuerdo a la prioridad, necesidad, y la disponibilidad económica en ese momento.

“Es extremadamente importante que las metas sean alcanzables, porque si yo me propongo una meta inalcanzable eso me podría bloquear en ese momento y hacer que yo no logre ninguna de mis otras metas propuestas”, expuso.

También aconsejó clasificar como sueños las metas que se tornan inalcanzables a corto plazo, asegurando que clasificarlas de esta manera muchas veces sirve de impulso para un mayor crecimiento personal.

“Hay que soñar, porque los sueños se pueden hacer realidad, pero eso sería a largo plazo, o sea, los sueños son metas a largo plazo”, indicó.

Relacionado