(VIDEO) Economista Ng Cortiñas sugiere todos los sectores económicos del país realicen ajuste salarial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Haivanjoe Ng Cortiñas manifestó este viernes que sería un acto de justicia que el aumento salarial producido para los trabajadores no sectoriales de la República Dominicana invite al resto de los sectores económicos públicos y privados a hacer los respectivos ajustes de salario a sus empleados, resaltando que la inflación se le aplica a todos por igual.

“La inflación que está en los colmados, en el mercado, en las tiendas, en fin, en la calle no le pregunta a nadie ¿usted trabaja en el sector manufacturero, usted trabaja en el sector turismo, usted trabaja en el Gobierno o usted no está en ninguno de esos sectores?, pues entonces la inflación a usted no se le va a aplicar”, manifestó.

Ng Cortiñas emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 52:41).

Consideró que el aumento de salario mínimo que anunció el Gobierno el pasado miércoles va a empujar al resto de los actores a ver la conveniencia de realizar algún tipo de ajuste salarial que achique la brecha que hay entre el costo de la canasta básica familiar y los salarios.

“¿Cuál es el salario mínimo mayor que tendrán los trabajadores a partir de esta nueva resolución?, bueno $21 mil pesos al mes, ¿y de cuánto es la canasta básica familiar promedio? de $38 mil pesos”, puntualizó.

De igual forma, el economista consideró que todos los años deberían ajustarse las pensiones, tanto del sector público como privado, a través de la indexación de la inflación, indicando al mismo tiempo que cuando se dispone de más masa salarial se genera un efecto multiplicador positivo en toda la economía.

“Más personas con mayor capacidad de consumo demandan más bienes y servicios y quienes producen esos bienes y servicios obviamente aumentaran su oferta y al aumentar su oferta requerirán más mano de obra y se producirá un círculo virtuosos a causa del ajuste salarial”, explicó.

