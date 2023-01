(VIDEO) Economista dice aumento en el precio del plátano es un reto para canasta básica familiar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante el alza que ha experimentado el precio del plátano en el territorio nacional, llegando a costar hasta 35 pesos la unidad, el economista y comunicador Jorge Moreno sostuvo que el aumento en este rubro representa un desafío para la canasta básica familiar de los dominicanos, porque es un producto de alto consumo y tiene poco sustitutivos perfectos.

A pesar de que se considera que los guineos verdes, la yuca, la batata y hasta el pan pueden ser alternativas para sustituir este alimento, el economista insistió en que ningún otro rubro puede aportar lo mismo que el plátano a la dieta del dominicano, el que ingiere un promedio de 250 unidades al año.

“El plátano cuando tú te lo comes tiene un efecto en ti, que tú te comas otra cosa y te dé el mismo placer y las mismas prestaciones es difícil, es como usted decir un sustitutivo perfecto del plátano fuera equis, pero en este caso no tiene sustituto perfecto, porque usted diría me como una tayota, pero no es lo mismo”, manifestó.

Moreno emitió sus comentarios junto al comunicador Milcíades Guevara, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver preguntas).

Señaló, además, que independientemente de los elementos que mantienen en estos momentos la baja producción, en el país no se cubre la demanda interna de plátano y siempre habría que importar.

“Ahora mismo está llegando un plátanos costarricense que no es nada bueno, es guineo largo y lo confundieron con plátano, frito no sale igual, el mangú no sale igual, pero bueno, con algo hay que sustituirlo, vamos a esperar que esto pueda controlarse y en marzo la gente ya pueda comer su plátano barato, a 15, a 12 y a 13 pesos”, sumó.

Relacionado