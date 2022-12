(VIDEO) Economista Daris Javier: El presidente Abinader no tiene vocación de servidor público

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y dirigente político de la Fuerza del Pueblo (FP), Daris Javier Cuevas, sostuvo este viernes que el presidente Luis Abinader “no tiene vocación de servicio”, y sería por eso que este Gobierno no habría actuado con racionalidad económica ni ha tenido resultados que se traduzcan en beneficios para la mayoría.

“El presidente de la República no tiene vocación de servidor público, tiene vocación de servidor privado y así está conformado el Gobierno”, sostuvo Cuevas al ser entrevistado por el periodista Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa”, por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“El servidor público tiene que tener esa vocación de servirle a la sociedad y procurar el beneficio social, no la rentabilidad que busca el sector privado, entonces cuando tú llevas al Estado persona que tienen una vocación distinta a lo que es la funcionalidad de un Estado ocurren muchos errores como uno lo está percibiendo ahora”, sumó.

Dijo que en República Dominicana es recurrente que se pongan las instituciones públicas en manos de personas que desconocen el funcionamiento de las mismas, y eso se vería mucho en este Gobierno.

“Una gente que no tenga vocación para dirigir o para servirle al Estado, por más cargos que tú le des no va a ser eficiente porque no se identifica, el Estado no procura tener beneficios, utilidades, los beneficios del Estado son devueltos a la sociedad, en cambio el sector privado lo que procura es beneficio para incrementar su riqueza no corporativa, sino particular”, insistió.

“Hecatombe”

El dirigente político consideró que los dominicanos ahora mismo están metidos en una “hecatombe”, sin embargo, aseguró que hay esperanzas de transformar la sociedad dominicana.

“Siempre habrá turbulencias, pero lo que hay es estar preparado para enfrentarlas, y si en algún momento una gestión de gobierno los decepciona entonces vamos a pensar en esa oportunidad que se le dio, pasarle factura sacándole del poder”, añadió.

