(VIDEO) Economista Daris Javier Cuevas cuestiona excesivo endeudamiento del Gobierno para gastos públicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y dirigente político del partido Fuerza del Pueblo, Dary Daniel Cuevas, consideró este lunes que el Gobierno dominicano ha venido realizando una carrera de endeudamiento excesiva, y lo peor sería que esa deuda no se traduce en inversión pública, sino que es utilizada para cubrir gastos.

Aseguró que cuando el endeudamiento se utiliza para cubrir gastos públicos retroceden las expectativas de desarrollo y de mejoría de algunos indicadores del país, y además, se compromete el presupuesto nacional.

“¿Tú me puedes identificar una obra que esté sellando al Gobierno ahora mismo?, no lo hay porque no hay un proyecto de inversión pública, sino que el Gobierno lo que está haciendo sobre la marcha son políticas cortoplacistas. Si en una economía el Gobierno se dedica a cuestiones cortoplacistas entonces no va a tener resultados que la población pueda ponderar, ahí es que está el problema”, cuestionó.

Cuevas fue entrevistado por los comunicadores Alberto Tavárez y Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario Tv.

“Con esas carreras de endeudamiento hay que tener mucho cuidado, hay que ser cauto , el gobierno tiene que ser más sincero, si el gobierno lo que puede hacer es una parte, concentrarse en un aspecto, debe de hacerlo, pero no exagerar”, sugirió.

También sostuvo que el proyecto de presupuesto que sometió el Gobierno para el año 2023 es deficitario y en el transcurso del siguiente se verá en la obligación de realizar una introducción al Congreso Nacional.

“Estamos frente a un presupuesto que va a provocar mayor endeudamiento, pero ese endeudamiento no presenta un esquema de inversión que pueda traducirse en aspecto favorable a la inversión pública, a la dinámica de la economía del país, hay un problema grave”, expresó.

