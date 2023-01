(VIDEO) Economista cree recesión puede ser moderada; economía dominicana se encuentra en posición aventajada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La economista Clara González consideró que la recesión mundial que ha sido pronosticada para este año 2023 podría ser moderada, sin embargo, se debe estar atento al mercado internacional y esperar que no afecte demasiado a Estados Unidos ni a la zona Euro porque eso recaería directamente sobre economías emergentes como la de República Dominicana.

No obstante, manifestó que el país ha demostrado su resistencia después de dos años de pandemia, al superar con notable éxito el golpe económico de la crisis sanitaria mejor que la mayoría de los países del mundo, por lo que hoy se encuentra en una posición aventajada para continuar enfrentando el desafiante panorama internacional.

“Ante estos choques externos que pudieran darse en el 2023 nuestra economía tiene fuertes fundamentos y su estructura productiva ha sabido enfrentar de manera inteligente las amenazas, aprovechando oportunidades, además no se puede perder de vista el enfoque y la capacidad de acción en el corto plazo que tiene el Gobierno”, expresó.

En el programa ‘Econométrica’ que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, González expuso que el año 2022 el país cerró con un inflación reducida en 206 puntos básicos, desde un máximo de 9.64 en abril de 2022 a 7.58 en noviembre de 2022, y esa dinámica favorable se debió a al programa de restricción monetaria que ha mantenido el Banco Central.

(Ver programa).

“La verdad es que las autoridades del Banco Central y del sector financiero han jugado un papel de primer orden en una época de alta incertidumbre, el trabajo que se ha realizado en Hacienda y Crédito Público en el manejo de pasivos ha conllevado a la mejora de las perspectivas a futuro del perfil de la deuda del sector público no financiero y la consolidada, trabajo reconocido en la mejora de la calificación riesgo país”, sumó.

Al hablar sobre el espacio fiscal para la continuación de la asistencia a la población y conclusión de grandes proyectos, resaltó que las Direcciones Generales de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA) no han hecho quedar mal al Gobierno porque cerraron con recaudaciones de 647 mil millones y 226 mil millones, cifras por encima de las proyectadas.

González destacó que el país cuenta con sistema financiero sano, con buenos niveles de rentabilidad y baja morosidad, lo que permitirá la expansión del crédito a los diversos sectores y personas.

Sobre los programas de asistencia social, consideró que deberán ser una constante en el 2023 hasta que el panorama internacional se aclare y la inflación de los precios descienda a un ritmo más acelerado.

La economista también señaló que el turismo, las exportaciones, la remesas y la inversión extranjera directa contribuyeron con la apreciación de un 2% del peso dominicano sobre el dólar en el año 2022.

En este aspecto, saludó el trabajo que ha venido realizando el titular del Ministerio de Turismo y todo su equipo, en especial porque ayer jueves se anunció que el país alcanzó la cifra récord de 7 millones de turistas que visitaron al país, más un millón de excursionistas.

González concluyó que, no obstante República Dominicana se encuentra en una posición aventajada, no significa que no habrá crisis, “porque el entorno internacional no lo controla nuestra economía, lo que sí controla es el accionar ante las eventualidades que pudieran surgir al efecto y cómo intervenir la economía de manera tal que los choques externos que pudieran darse en el 2023 afecten de manera sutil o no afecten las empresas y a los hogares dominicano”.

Puntualizó que se debe estar atentos a las condiciones económicas internacionales, porque la inflación versus la recesión y un menor crecimiento en el mundo será el tema de todo el año, y se deberá monitorear de manera continua.

