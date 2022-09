(VIDEO) Economista afirma apreciación del peso es un incentivo a las inversiones en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El fortalecimiento que está presentando el peso dominicano frente al dólar estadounidense se podría traducir, entre otras cosas, en inversiones en el territorio nacional y la compra de activos financieros: un título emitido por una empresa o banco del que se espera rendimiento, así lo explicó el economista Richard Medina.

“Cuando el Banco Central aumenta su tasa de política monetaria, quizás un poco más rápido que la Reserva Federal, el diferencial de tasas puede atraer inversiones a República Dominicana. La tasa de política monetaria es un instrumento del peso dominicano que está atrayendo muchos compradores extranjeros que están ayudando a que el precio del dólar baje”, emitió.

Mientras conducía el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por El Nuevo Diario TV, Medina explicó que el hecho de que la tasa local esté más alta que antes, representa un incentivo para que se realicen inversiones en el país, porque resulta ventajoso para los propietarios de activos.

(Ver programa).

“Si a eso se le suma la apreciación del peso; entonces, le es más ventajoso, porque si él cambia dólares a peso, esos peso equivalen a un monto, pero si después el dólar sigue bajando, cuando el vaya a cambiar esos pesos para atrás, él puede tener una ganancia y esa ganancia es bastante importante para los inversionistas”, comunicó.

Precisó que esta medida, traducida a la economía real, representa un ahorro para los consumidores locales de productos importados; es decir que, que los bienes traídos del extranjero podrían costar menos y eso mitiga las presiones inflacionarias en el territorio nacional.

“Igual pasa con insumos, si el maíz, si los fertilizantes, si las semillas que se utilizan aquí para producción agrícola o pecuaria están en dólares y el dólar está bajando, pues significa que esos insumos le salgan más baratos a los productores; por tanto, su costo de producción bajaría”, emitió.

Sin embargo, aclaró que esto no se traduciría de manera inmediata en reducción de costo para consumidores locales, porque aquí también están involucrados el interés de los productores en disminuir el precio de venta.

“Pase o no la reducción de costo para el consumidor final, si el dólar no hubiese caído más de 7.4% del primero de enero aquí, de cualquier manera vemos que la inflación ha sido menor de lo que hubiese sido, o sea, que si el dólar no hubiese bajado 7.4% la inflación no hubiese sido quizás 9.4 pudo haber sido 12”, narró.

Relacionado