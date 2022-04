(VIDEO) Economista aclara intención de arancel cero es buena, pero sugiere modificar lista de rubros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Juan Ramón Mejía aclaró que el proyecto de ley que busca establecer de manera temporal, el cero arancel a la importación de algunos alimentos a la República Dominicana, es una buena idea; no obstante, entiende debe ser modificado el listado de los rubros que están contemplados.

“La ley debe sacar esos productos de los cuales nosotros somos autosuficientes o producimos en la República Dominicana e incluir la materia prima de esos productos para que se produzcan aquí y dejar aquellos que no se producen aquí y vienen importados”, expresó.

En una entrevista realizada por Liliam Mateo y Enrique Mota en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mejía comentó que la ciudadanía está haciendo un sacrificio cuando compra en el supermercado los productos a mayor costo y aseguró que el Gobierno quiere es aliviar esa con con la eliminación de los aranceles.

En ese aspecto, recomendó al Gobierno subsidiar la materia prima para la producción nacional, argumentando que esta no solo garantiza abastecimiento, sino que genera empleos en distintas áreas.

“Todo esos campesinos y esas personas que trabajan en la industria de enlatados tengan un empleo, porque ahora mismo se siembra tomate para hacer pasta de tomate y este es uno de los productos que puede venir, y muchos otros enlatados, entonces el que va a sembrar dice: wao si siembro no voy a encontrar mercado”, indicó.

Tarifa eléctrica

Tras referirse al desmonte del subsidio a la tarifa eléctrica, el economista sostuvo que aumentar el costo a este servicio es un daño, porque la mayoría de las personas en la República Dominicana “sobrevive” y un incremento, tomando en cuenta la crisis inflacionaria que afronta el país en todos los sectores solo servirá para agravar la situación.

Asimismo, comentó que no se puede ser “demagógico” diciendo que el Gobierno va a asumir un sacrificio cuando realmente recibirá más ingresos producto de la tarifa eléctrica que lo que va a dejar de percibir por el arancel cero; que además, destruirá la producción nacional y generará desempleos.

“La crisis se enfrenta con sacrificios, son sacrificios odiosos que tienen repercusiones en el futuro. No es sostenible no tener un plato de comida en la mesa y eso si es inmediato, hasta para la gobernabilidad y en medio de un conflicto que hoy es entre Ucrania y Rusia, pero mañana no sabemos, la seguridad alimentaria es indispensable para todos los países”, externó.

Enfatizó que resultaría más beneficioso para el ciudadano que no le aumenten la tarifa eléctrica, porque esta es un elemento inflacionario por todas las vías porque todos los elementos de producción de la República Dominicana consume energía eléctrica

De igual forma, dijo que aunque son necesarias las reivindicaciones salariales, no es factible para la economía del país realizarlas en este momento, debido a que las empresas también están sufriendo el alza.

