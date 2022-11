(VIDEO) Dueños de discotecas SDE realizan caravana en contra de restricción bebidas alcohólicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Propietarios de diferentes centros de diversión en Santo Domingo Este realizaron la mañana de este viernes una caravana de todo tipo de vehículos en la avenida Venezuela, como forma de protesta en contra de las restricciones del expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Portando letreros de “¡No más abuso!” o “¿Cómo pagamos el doble sueldo?”, estos se dirigirán al Ministerio de Interior y Policía y luego al Palacio Nacional, para hacerse notar.

Los empresarios deploraron la resolución 007/22, firmada por el ministro Jesús- Chu- Vásquez, la cual limita la venta de alcohol hasta las 12 de la medianoche en Santo Domingo, como una forma “preservar el orden público”.

Unos de los protestantes, que no dio a conocer su nombre, clamó la intervención del presidente de la República, Luis Abinader, ya que, según dijo, pagan impuestos y necesitan trabajar para mantener a su familia.

“Queremos trabajar”, reiteró en varias ocasiones al detallar los centros de diversión que representa.

En la caravana también estuvo presente Henry de los Santos, uno de los dueños de discotecas que el jueves acudió junto a otros empresarios al Congreso para expresar su descontento por la resolución y para buscar apoyo de legisladores para que se elimine la misma.

“Eso es una medida que ellos tomaron a la ligera y mira a todas las familias que están siendo afectadas, no piensan, parece que de verdad no saben lo que están haciendo”, criticó otro de los manifestantes, que no se identificó.

Se recuerda que la citada medida entró en vigencia el lunes 7 de noviembre del presente año, de lunes a domingo a partir de la 12:00 am hasta las 8:00 am y que desde entonces ciudadanos y funcionarios se han expresado en contra de la referida restricción.

Relacionado