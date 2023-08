(VIDEO) Dueño de negocio donde se hizo «teteo» en Los Alcarrizos acusa a PN de supuesto robo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El propietario del billar Santa Bárbara, Alberto Hernández, acusó a los miembros de la Policía Nacional que realizaron una intervención este domingo de haber robado varias mercancías de su negocio.

Alberto denunció ante periodistas, que los agentes sustrajeron whisky, cerveza, y dinero en efectivo, así como el sistemas de administración de señales de video y grabación o DVR.

“Rompieron todas las cámaras, se llevaron los DVR para que yo no pueda subir el robo que ellos hicieron, porque eso fue un robo. Porque no me diga usted que la Policía va a venir a un sitio de bebidas y se va a llevar los whisky, se va a llevar la cerveza, se va a llevar el dinero, los teléfonos de la gente para que ellos no graben el robo que estaban haciendo” indicó Hernández.

Asimismo, dijo que organizó una fiesta para el Día de los Padres, donde asistieron más de mil personas, los cuales no eran de una banda.

“Ellos vinieron, que era una banda, tirando tiros a lo loco, sin ver si hay gente ahí”, alegó el propietario del negocio.

Por otra parte, Yannelys López dijo que estos estaban compartiendo, y fueron apresados de forma abrupta.

Versión policial

La Policía Nacional negó que durante una intervención conjunta en un centro de diversión ubicado en el sector Santa Bárbara, kilómetro 17 de la Autopista Duarte, Los Alcarrizos, donde era celebrada una fiesta fuera del horario establecido, hayan resultado personas afectadas (muertas y/o heridas), tal y como ha sido publicado en medios de comunicación y redes sociales.

En la acción legal, realizada en el centro de diversión «Chelo Regidor», participaron representantes del Ministerio Público y agentes policiales de distintas áreas, quienes detuvieron para fines de investigación un total de 371 personas, entre ellas 183 hombres y 138 mujeres, quienes se encontraban en el intervenido centro de diversión que operaba de manera ilegal por estar fuera de horario y causando contaminación sónica.

En el centro de diversión, que mantenía en zozobra a la comunidad de Santa Bárbara, también fueron retenidos 50 menores de edad de ambos sexos.

El reporte preliminar de la actuación indica que fueron ocupadas 183 motocicletas y un arma de fuego.

También varios vehículos, bocinas, equipos de música, entre otras evidencias.

