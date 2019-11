(VIDEO) Dos personas mueren en accidente de tránsito en Puerto Plata

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SOSUA.- Dos personas resultaron muertas en un accidente de tránsito ocurrido en el tramo carretero Cabarete-Sosúa, a la altura de la comunidad La Ciénaga de Cabarete. De acuerdo a reportes preliminares, el accidente ocurrió en al chocar el vehículo en que viajaban, un Hyundai Y20 color naranja, contra un poste del tendido eléctrico. Hasta el momento se desconoce la identidad de los occisos. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord