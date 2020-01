(VIDEO) Dos muertos más en jornada catastrófica de incendios en el sur de Australia

View this post on Instagram

El Nuevo Diario, Sídney (Australia), (EFE).- Australia se enfrenta este sábado (hora de Austrialia) a centenares de incendios forestales en condiciones "catastróficas" en el sur del país, donde se confirmaron dos muertos más que elevan a 21 el balance de víctimas en esta crisis. Los muertos ocurrieron en la isla Kangaroo, la tercera más grande del país, situada a 112 kilómetros de Adelaida, en el estado de Australia del Sur, donde se han calcinado 100.000 hectáreas, la mayoría en el parque nacional Flinders Chase, hogar de 60.000 canguros, 50.000 koalas y animales en peligro. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord