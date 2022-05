(VIDEO) Dorina Rodríguez: “Tristemente San Francisco de Macorís ya no es la ciudad del Jaya, es de una cloaca”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La diputada por la provincia Duarte, Dorina Rodríguez, manifestó que la contaminación existente en el rio Jaya, convirtió a Francisco de Macorís en la ciudad de una cloaca; por lo que expuso diversas iniciativas para rescatar el afluente y convertir la provincia en un destino ecoturístico.

“Nosotros tenemos que rescatar el Jaya, porque eso es lo que representa nuestra dignidad. San Francisco de Macorís, ciudad del Jaya; entonces, no podemos continuar siendo la ciudad de una clocar, porque en este momento tristemente San Francisco de Macorís es la ciudad de la cloaca, si nos vamos a lo que en este momento es mi amado rio Jaya”, expresó.

En una entrevista realizada por Yannerys Paulino, Brinio Batista, Luis Pérez, María Elena Antigua y Paola Marte en el programa “El Mundo Hoy”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Rodríguez pronunció que dentro de unos meses la provincia Duarte será declarada ecoturística, gracias a la iniciativa de ley que promueve en conjunto el senador Franklin Romero Morillo.

“Debido a que ya el proyecto del senador está aprobado en el senado, yo me uní a que soltáramos mi propuesta y que asumieran la del senador, porque a mí lo que me interesa es el desarrollo de mi pueblo, el desarrollo económico y social que no puede traer ser declarado provincia ecoturística”, emitió.

De igual forma, comunicó la reubicación de más de 400 familias alojadas en barrio vulnerables a la orilla del rio, lo que les va a permitir reforestar la zona y convertirla en un parque.

“Esa reubicación de esas familias nos va a dar la bendición de tener ese libre para ser reforestado, y habrá un área para hacerlo de parque. Nuestro senador que tiene un proyecto muy lindo, le llama el bulevar del rio Jaya, pero yo que sueño más en grande con relación al rio, yo quiero llamarlo el corredor ecoturístico rivera del rio Jaya”, subrayó.

Un ITLA para San Francisco

La legisladora informó que desde hace meses depositó una propuesta en la Cámara Baja para instalar en San Francisco de Macorís una extensión Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), a la que según dijo, solo le falta completar la burocracia legislativa para que pase al hemiciclo.

“La educación es el medio idóneo, es el único medio que tenemos los dominicanos para desarrollarnos, yo creo en la educación y tengo la bendición de haber nacido con esa vocación”, expresó.

¡Sí a la vida!

Tras referirse a las tres causales, la congresista se manifestó a favor de la vida desde su concepción y el respeto a los valores cristianos, manifestando que fue una de las que objetó en contra de la aprobación del Código Penal, cuando se tocó el tema de las preferencias sexuales.

“Nada que vaya en contra de los valores de Dios puede estar en nuestras leyes, porque perderíamos la coherencia como país, por eso yo soy firme con esa causa. Nuestro escudo dice Dios, Patria y Libertad”, exclamó.

